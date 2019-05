Para esta tarde está marcada uma nova reunião da comissão parlamentar de Educação, onde, na quinta-feira, foi aprovada na especialidade uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar pelos professores são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.

Neste momento, o cenário de uma crise política parece mais afastado do que na sexta-feira passada, quando todas as forças políticas parlamentares ainda davam indicações no sentido de estarem indisponíveis para qualquer mudança de posição em termos de sentido de voto final face ao diploma sobre contagem do tempo de serviço dos professores.

Porém, no sábado a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, e no domingo o líder do PSD, Rui Rio, anunciaram que vão avocar para plenário, imediatamente antes da votação final global, normas condicionantes de ordem económico-financeira à possibilidade de recuperação de tempo de serviço, sem as quais dizem não votar a favor do texto final.

Ora, estas mesmas normas foram já rejeitadas na fase de especialidade, na quinta-feira, não só pelo PS, como também pelo PCP e BE - forças políticas que deverão conservar a sua posição pelo chumbo caso voltem a ser confrontadas com essas propostas do PSD e do CDS-PP.

Na segunda-feira, em comunicado, o BE indicou que rejeita as condicionantes que PSD e CDS-PP anunciaram que iriam voltar a propor, enquanto o PCP, também numa nota enviada às redações, considerou que as propostas dos sociais-democratas e dos centristas “na prática anulariam a concretização” da recuperação integral do tempo de serviço dos professores.

Na semana passada, na comissão de Educação, PSD, CDS-PP, BE e PCP isolaram o PS e aprovaram o princípio de que os professores terão direito à recuperação da totalidade do tempo no período em que houve congelamento.