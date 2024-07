Segundo o Parlamento Europeu, o regimento define a "composição das comissões deve refletir a composição do Parlamento no seu conjunto". Todas as comissões vão realizar as reuniões constitutivas na terça-feira, 23 de julho, data em que elegem os seus presidentes e vice-presidentes.

As comissões reúnem-se em público, exceto quando as regras determinem o contrário, sendo que "os trabalhos consistem em elaborar, alterar e votar as propostas legislativas e os relatórios de iniciativa; realizar debates com representantes do Conselho e da Comissão; promover audições com peritos externos e organizar de missões para recolha de informação."

As comissões desempenham um papel crucial nas audições dos comissários indigitados. O Parlamento pode criar subcomissões e comissões temporárias especiais para tratar de questões específicas, bem como comissões de inquérito para investigar alegações de má administração do direito da União Europeia. A Conferência dos Presidentes das Comissões coordena os seus trabalhos.

Comissões permanentes:

Em atualização.