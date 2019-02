Minutos antes do final do debate e da votação da moção de censura apresentada pelo CDS-PP, na Assembleia da República, na sua estreia em plenário como ministra, Mariana Vieira da Silva afirmou que, "com esta rejeição, o Governo sai com a confiança reforçada no rumo seguido ao longo destes três anos e com a certeza do caminho que quer continuar a seguir".

"Com esta rejeição, ganha também o país, que vê prosseguir um caminho de recuperação da economia, do emprego, dos rendimentos e do investimento. Com esta rejeição, ganham os portugueses, que veem continuado um caminho de esperança que devolve a confiança num futuro de progresso e prosperidade", acrescentou a nova ministra da Presidência, que tomou posse na segunda-feira e a quem coube encerrar pelo Governo este debate.

Na parte inicial da sua intervenção, Mariana Vieira da Silva acusou o CDS-PP de incoerência, referindo que quando o atual executivo iniciou funções, em novembro de 2015, era criticado por "pôr em risco as contas públicas" e "pela falta de gradualismo na reposição de direitos e rendimentos" pelos centristas, assim como pelo PSD.

"Numa reviravolta de argumentos, acusam afinal o Governo de não responder positivamente a todas as pretensões salariais e a todas as pretensões de progressão nas carreiras", apontou.