“Não é o Governo que está esgotado, é o regime que está falido. Os partidos incumbentes convergem no agudizar dos problemas estruturais do país e mostram-se incapazes de encontrar soluções à altura dos desafios e dos valores do século XXI, capturados que estão pelas suas ideologias e interesses corporativos”, criticou o deputado único do PAN, André Silva, na intervenção do partido no debate da moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP, na Assembleia da República, em Lisboa.

André Silva afirmou que o PAN “defende que é preciso fazer um outro caminho no país, mas não da forma pouco responsável como hoje propõe o CDS, com eleições antecipadas”.

“O país precisa de estabilidade governativa e daqui a meio ano as portuguesas e os portugueses serão chamados a fazer escolhas, a escolherem um projeto que garanta um estado social eficaz, uma economia baseada na gestão responsável das finanças públicas e com uma visão estratégica de longo prazo que priorize o combate às alterações climáticas. Haja mas é coragem para isso”, defendeu.

André Silva disse ter procurado na moção do CDS-PP críticas à “visão redutora que o Governo e os partidos do regime têm da saúde, em que se aposta na reação e não na prevenção”.