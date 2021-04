O projeto de decreto enviado pelo Presidente da República ao parlamento prevê a renovação do estado de emergência por mais 15 dias “nos mesmos termos do atualmente em vigor”.

Na terça-feira, os partidos políticos com representação parlamentar foram ouvidos por Marcelo Rebelo de Sousa, por videoconferência, e PSD, CDS-PP e PS anunciaram que vão votar a favor da medida.

Pelo PSD, o presidente, Rui Rio, defendeu que os concelhos com maior risco deviam ficar de fora do desconfinamento, enquanto o PS admitiu intervenções localizadas mas defendendo que o desconfinamento deve prosseguir.

Já o PCP e a IL mostraram-se contra a renovação deste quadro legal e o BE remeteu a sua decisão para hoje.

Na semana passada, Marcelo Rebelo de Sousa desejou que esta fosse a última renovação do estado de emergência.

PS considera que se mantêm razões para a renovação do estado de emergência

A deputada do PS Susana Amador defendeu hoje que, apesar do processo de vacinação e do "grande volume de testagem" da covid-19, continuam a existir "razões fundadas" para a renovação do estado de emergência em Portugal.

Esta posição foi transmitida pela ex-secretária de Estado socialista no início do debate do projeto de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência por novo período de 15 dias, até ao final deste mês.

Na sua intervenção, Susana Amador referiu que o país dispõe agora de "aliados preciosos e determinantes para o controlo da doença, como o avanço do plano de vacinação com mais de dois milhões de vacinas administradas e 90% dos idosos com mais de 80 anos inoculados com a primeira dose".

A ex-presidente da Câmara de Odivelas apontou ainda fatores positivos como "a testagem em grande volume a atingir 9,3 milhões e uma melhor monitorização" dos casos de infeção.

No entanto, "mantêm-se razões fundadas para que se renove a declaração do estado de emergência numa lógica calibrada de precaução com sucessivo aliviar das restrições".

"A estratégia de desconfinamento que foi aprovada no Conselho de Ministros é gradual, deliberadamente progressiva e de ritmo lento, no sentido de ir adequando as medidas proporcionalmente àquilo que são as situações epidemiológicas, impondo-se sempre acautelar os passos a dar no futuro próximo, como refere o decreto do senhor Presidente da República", sustentou Susana Amador.

No atual quadro, de acordo com a deputada do PS, "urge uma procura ativa das fontes de transmissão e por isso há que continuar a rastrear e a vacinar em massa, de forma fluida e com ritmo, sendo muito importante a meta anunciada pela 'task-force' de se conseguir que a população com mais de 60 anos esteja toda vacinada no início de junho".

"Mas exige-se em paralelo uma persistente cultura de prevenção que começa em cada um de nós", assinalou.

Ainda sobre as razões que levam o PS a apoiar o projeto de decreto presidencial, a deputada socialista advogou que esse diploma se aplicará num "quadro de uso limitado, sempre ponderado, gradual, e proporcional dos poderes permitidos pelo estado de emergência ao Governo".

"Todos desejamos que esta seja a última renovação do estado de emergência para que possamos recuperar a plenitude do exercício dos nossos direitos e liberdades. Que Abril possa ter efetivamente aroma de Abril", acrescentou.

PSD defende estabilidade mas acusa Governo de criar "pandemia paralela" na educação

O PSD defendeu hoje que a estabilidade política é o cenário que serve melhor os portugueses “neste momento”, mas acusou o Governo de ter criado uma “pandemia paralela” na educação por "preguiça, impreparação" e até "negligência".

No debate sobre a renovação do estado de emergência no parlamento, o vice-presidente da bancada social-democrata Luís Leite Ramos salientou que foi em nome do valor da estabilidade política que o PSD votou sempre a favor da declaração do estado de emergência desde o início da pandemia de covid-19.

“Sabemos que nada de bom viria para Portugal se, a uma crise de saúde pública com gravíssimas consequências sociais e económicas, se juntasse uma crise política. Poderia ser o mais útil para o partido. Mas nunca foi opção. Para nós, os portugueses estiveram e estão sempre primeiro. E a estabilidade política é o que melhor poderá servir-lhes neste momento”, afirmou.

No entanto, para o deputado, a essa estabilidade deveria corresponder um “governo responsável e ativo, solidário e presente, assertivo e coerente”

“Mas, infelizmente, não é a isso que temos assistido. A degradação dos serviços públicos tem sido flagrante no último ano”, criticou.

O deputado e vice-coordenador para Ensino Superior, Cultura e Ciência do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido centrou as suas críticas no setor da educação.

“Corre neste setor uma pandemia paralela. Um vírus de ineficácia, insuficiência e degradação que, se não for rapidamente isolado – porque identificado já está, há muito tempo – poderá correr o risco de se propagar. E, esse sim, pode levar décadas a erradicar. Como as décadas de construção que já destruiu”, afirmou.

Em concreto, o deputado criticou que “Portugal não tenha tomado uma só medida de fundo para compensar o impacto do encerramento das escolas nas aprendizagens dos alunos” ou que os alunos do secundário que querem fazer exames de melhoria de nota “estejam, pelo segundo ano consecutivo, impedidos de o fazer”.

“No primeiro ano, poderiam ter-se alegado problemas de logística. Agora, só se pode alegar preguiça, desleixo e impreparação. Que geração seria esta se dependesse apenas do que o governo faz por ela? Uma geração insuficiente”, criticou.

Para o PSD, os pais, os alunos e os professores deram “verdadeiras lições de aprendizagem” ao Governo.

“À sua maneira, foram gerindo, caso a caso, a melhor forma de responder às dificuldades (…) Porque mesmo sem as condições que lhes prometeram, usando os seus meios próprios e sacrificando a sua vida pessoal, os professores deram o seu melhor para gerir a distância e… a mentira”, apontou.

Para Luís Leite Ramos, professores e famílias “foram enganados” com “promessas vãs, números ocos e datas que foram sempre sendo adiadas”, referindo-se à contratação de assistentes operacionais ou à compra e distribuição de computadores.

“Hoje, devemos a muitos professores e pais os sacrifícios que fizeram para que os alunos não estagnassem. Será muito injusto que o Estado não lhes reconheça esse mérito e não se responsabilize pelas suas falhas monumentais na Educação”, defendeu.

O deputado do PSD aproveitou a sua intervenção para deixar um agradecimento aos portugueses que “têm conseguido gerir o seu dia-a-dia, ajustar as suas rotinas, organizar-se entre os seus diferentes papéis, com dificuldades, mas sem esmorecer”.

“Agradecer aos portugueses que respeitam as normas e continuam a permitir que a sua liberdade seja condicionada por um bem maior e de todos. Aos portugueses que sacrificam, tantas vezes, o seu bem-estar e o tempo com as suas famílias para ajudar os outros. Aos portugueses que não desistem de lutar, mesmo quando os números são negros, as notícias são más e, no horizonte, paira uma enorme nuvem de incerteza”, afirmou, deixando a todos um “obrigado”.

O que está em causa?

O atual período de estado de emergência - que já foi decretado 14 vezes no atual contexto de pandemia de covid-19 - termina às 23:59 de quinta-feira, 15 de abril. Uma próxima renovação por mais 15 dias irá vigorar entre 16 e 30 de abril.

Em 15 de março, teve início o plano de desconfinamento do Governo, com a reabertura de creches, ensino pré-escolar primeiro ciclo do básico, comércio ao postigo e estabelecimentos de estética como cabeleireiros, numa primeira etapa.

A reabertura gradual de atividades suspensas prosseguiu com esplanadas, centros de dia e lojas com porta para a rua com menos de 200 metros quadrados, e a retoma das aulas presenciais para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, numa segunda fase, em 05 de abril.

O plano do Governo prevê novas etapas de reabertura em 19 de abril e 03 de maio, mas as medidas poderão ser revistas em função do índice de transmissão (Rt) do vírus SARS-CoV-2 e do número de novos casos diários de infeção por 100 mil habitantes em Portugal.