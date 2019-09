No caso das zonas turística de exploração sustentável, entendem que também aqui deve ser obrigatória a definição de uma quota para habitação e comercio, definindo uma taxa de 50% para todos os alojamentos turísticos em altura.

O PAN propõe ainda a inserção de um novo capítulo referente à monitorização, no qual se determina que Câmara Municipal do Porto publica anualmente a informação sobre a atividade de alojamento local quanto à quantidade, tipologia e densidade.

Em resposta à Lusa, o PS, que sublinha ter acompanhado o debate público sobre esta matéria, esclarece que aguardará "pelas eventuais alterações que sejam introduzidas no projeto de Regulamento em função desse debate", definindo a sua posição final "em função do conteúdo do documento que vier a ser submetido a Assembleia Municipal.

"Nessa altura, se for mais adequado, poderemos apresentar propostas de alteração", concluem.

Também o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, Alberto Machado, explicou à Lusa que, nesta fase, o partido não vai apresentar propostas.

"Aquilo que nós pretendemos é ouvir os contributos da população, dos proprietários e da sociedade civil, para depois de analisar o relatório apresentar as nossas propostas em sede do executivo camarário", disse, sublinhando que este é um processo que a Câmara do Porto devia ter concluído "há muito tempo".

Já a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, afirma que a coligação tomará uma posição após analisada a nova versão do regulamento, sublinhando, contudo, deste já, a sua discordância com três aspetos em particular.

A vereadora refere-se, por exemplo, ao artigo 8 daquele regulamento, que, na prática anula o número anterior onde são definidos as condicionantes à instalação de novos AL.

"Abrange tantas exceções, que na prática não há condicionamento", disse.

A CDU considera que é necessário introduzir uma nova visão no que toca à figura do mediador e suas funções na medida em que são criados inúmeros obstáculos aos moradores quanto perante a decisão de objeção ao AL.

A Lusa tentou contactar o movimento Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido, mas até ao momento sem sucesso.

Os novos registos de alojamento local em zonas de contenção no centro histórico e na freguesia do Bonfim, no Porto, estão, suspensos, desde o dia 24 de julho, por um prazo de seis meses ou até à entrada em vigor do regulamento.

Apesar de prever a definição de áreas de contenção no centro histórico e no Bonfim, a proposta de Regulamento do Alojamento Local, consultada pela Lusa, admite a instalação de novos alojamentos nestes locais, desde que se aplique uma de cinco situações.

No dia 10 de julho, a autarquia anunciou que o regulamento deve estar "fechado" entre dezembro e janeiro de 2020.