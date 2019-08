“Isto é inadmissível. Nunca mais venho nesta companhia [Transavia]. Devia ter ido embora há dois dias. Estive na fila do ‘check in’ na quinta-feira [dia 8 de agosto] e só lá dentro é que me disseram que o voo tinha sido cancelado”, declarou à Lusa Val Maria, 73 anos, referindo que veio da Régua para apanhar o voo para Lyon (França) e ficou retida em Portugal dois dias por cancelamento do voo.

A companhia aérea reprogramou o voo da passageira Val Maria para hoje, sábado, dia 10 de agosto, para as 13:50.

Em declarações à Lusa Fernanda Dias, outra passageira que também não conseguiu viajar na quinta-feira passada para Lyon, contou à Lusa que a Trabsavia alegou o cancelamento do voo com o “mau tempo e nevoeiro” e que “o avião não conseguia levantar voo do Funchal [Madeira]” com aquelas condições atmosféricas.

“Nem me propuseram hotel, nem deram dinheiro para as refeições. Apenas pagaram o bilhete de hoje”, lamentou a utente, referindo que felizmente tem família no Porto que lhe deu alojamento para duas noites.

Uma altercação obrigou na sexta-feira transata ao reforço de segurança policial junto a um balcão de vendas de viagens aéreas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.