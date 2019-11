"Foi um inferno," afirmou Chestnut ontem, depois de libertado, à saída da cadeia. "Foi miserável".

Chestnut manteve sempre que era inocente. Na primavera do ano passado fez um pedido de informação sobre o seu processo e descobriu novas provas que tinham sido omitidas ao seu advogado aquando do julgamento. Foi nessa altura que decidiu contactar uma unidade especial que analisa condenações antigas, expondo-lhes o seu caso.

Os advogados envolvidos no caso afirmaram estar "horrorizados" com a quantidade de provas ilibatórias que foram escondidas da defesa e do júri. Os suspeitos e as testemunhas, menores de idade, foram interrogados sem a presença dos pais e outras potenciais testemunhas foram interrogadas em grupo e foi-lhes dito para acertarem entre eles a história que iam contar.

Além disso, chamadas anónimas que identificavam outro atirador foram também escondidas da defesa, indicou a procuradora Mosby. Tratar-se-ia de outro jovem, que terá sido encontrado com o blusão da vítima e confessado o crime, suspeito esse que entretanto morreu.

Na passada sexta-feira, a procuradora reuniu com os três homens condenados injustamente, pediu-lhes desculpa e informou-os que seriam libertados. "Não acho que hoje tenha havido uma vitória, é uma tragédia", afirmou ontem Marilyn Mosby. "Não há forma de reparar os danos que causámos a estes homens quando 36 anos da vida deles foram roubados".

"Merecem muito mais que uma desculpa. Devemos-lhes uma indemnização, e vou lutar por eles", afirmou.

Alfred Chestnut, Andrew Stewart e Ransom Watkins foram presos na manhã do Dia de Ação de Graças, há 36 anos. Este ano, pela primeira vez na vida adulta, voltam a passá-lo em família e em liberdade.