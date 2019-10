“Para o mês de outubro (até dia 17) foram carregadas quase 200 mil assinaturas (mais 25% do que no mesmo mês do ano anterior)”, observa o TIP numa informação enviada à Lusa.

Os dados apontam ainda para um total de 1,3 milhões de carregamentos nos últimos seis meses, desde que entrou em vigor o PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária, vulgarmente designado como passe único, explicou o TIP.

O TIP refere ainda que o balanço do comportamento do sistema de bilhética da Área Metropolitana do Porto (AMP), desde o arranque do PART, mostra “mais 315 mil assinaturas Andante do que em 2018”.

“Também face ao período homólogo, a procura de títulos mensais Andante aumentou 31%, num total de 1,3 milhões de carregamentos”, observa.

Quanto ao número de novos clientes no sistema, até 17 de outubro era de 61 mil, quando em setembro eram 42 mil.

Com os novos títulos Andante é possível viajar na rede de transportes públicos da AMP por 30 euros (três zonas ou na área de um município) ou 40 euros (toda a rede) mensais.

Estes valores são ainda inferiores se aplicados os descontos sociais em vigor.

A assinatura Andante Metropolitano é a mais procurada, com 53% do total de carregamentos, de acordo com o TIP, agrupamento de empresas constituído pela Metro do Porto, STCP (Sociedade de Transportes Coletivos do Porto) e CP, que gere o Sistema Intermodal de Bilhética Andante.

A partir do fim de setembro, todos os passes do sistema Andante podem ser carregados na rede de caixas multibanco de todo o país.

De acordo com o TIP - Transportes Intermodais do Porto, os pagamentos por multibanco passam a ser possíveis em todas as modalidades da assinatura, incluindo as que contemplam descontos.

O volume de carregamentos de assinaturas Andante em caixas multibanco era, então, de 10% do total, esperando-se com o alargamento um crescimento do valor.