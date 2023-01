O patriarca, que sempre se colocou do lado de Vladimir Putin, na invasão à Ucrânia, voltou esta quinta-feira a abordar o apoio do Ocidente ao país que a Rússia começou a atacar em fevereiro do ano passado, deixando um alerta para "todos os que desejam a morte da Rússia".

"Isso significará o fim do mundo. O desejo dos países ocidentais de derrotar a Rússia a todo custo está a tornar-se cada vez mais perigoso. Com as suas intenções, eles ameaçam a existência da humanidade como um todo", disse Cirilo, após a liturgia na Catedral da Epifania, em Yelokhovo.

O Patriarca fez questão de lembrar que a Rússia tem "armas poderosas" e também é povoado por pessoas muito fortes e sempre motivadas a vencer. "A ideia de gente maluca de derrotar ou reformatar a Rússia, impondo aos nossos cidadãos alguns novos valores, que nem podem ser chamados de valores, levará inevitavelmente a uma tragédia global", referiu.