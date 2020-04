A terceira segunda-feira de abril, em que se celebram as primeiras batalhas da Guerra da Independência dos Estados Unidos da América, vai ser celebrada desta vez sem o seu evento emblemático, reagendado para o final do verão... se tudo correr bem.

Os efeitos da pandemia covid-19 fazem-se sentir de forma avassaladora no calendário desportivo, e as maratonas de topo não são exceção. Nenhuma se corre na primavera e depois haverá 30 dias 'loucos', entre setembro e outubro, com Boston (14 de setembro), Berlim (27 de setembro), Londres (4 de outubro) e Chicago (11 de outubro). Mais tarde só Nova Iorque, em 1 de novembro.

Correr na baixa de Hopkinton é uma festa e por isso mesmo a organização teme que a tentação de ir para a estrada no feriado ainda assim 'chame' muita gente para lá, pelo que tem insistido na desmobilização.

"Com o objetivo de manter protegidos não só os que correm, mas também todos os cidadãos de Hopkinton e as forças de emergência médica, estamos a pedir a todos os corredores que continuem a cumprir o recolhimento social", afirmou, através de um comunicado, o vice-presidente do conselho de administração da Boston Athletic Association, John Coutinho.

A cidade está em estado de emergência desde 10 de março, declarado pelo governador do Massachussets, Charlie Baker, que, entretanto, decretou já feriado estadual no dia 14 de setembro, de forma a que todos possam participar no evento e celebrar a mais antiga maratona e uma das mais famosas do mundo.