“Todos nós estamos cativos dentro deste corpo e desta alma, e deste espaço que nos encerra, e libertar o cativo é libertar aquilo que nós temos de mais íntimo”, disse o músico em entrevista à agência Lusa.

“Eu sou cativo de mim próprio, estou muito virado para dentro, mas é uma característica comum à humanidade. Em todos nós há um cativo, e até costumo dizer, ‘libertem o cativo que há dentro de nós’”, afirmou o fadista.

O Extended Play (EP) “Cativo” põe fim a um interregno de mais de uma década de gravações, e é o “prefácio ao próximo disco”, revelando "um maior amadurecimento das interpretações", disse.

Por outro lado, “é a sede em querer gravar e mostrar que estou a trabalhar, fazer coisas, [que] estou vivo”, disse Paulo Bragança, de 46 anos, natural de Luanda, que declarou que “não é fadista quem quer”.

“O fadista por excelência, e por condição, só partilha aquilo que é. O fadista não pode ser fabricado. Se for fabricado, não é autêntico, não é verdadeiro. Não há fábrica de fadistas. O fadista inventou-se a ele próprio”, disse Paulo Bragança.

“Cativo” é constituído por sete temas, um deles inédito, um cantado em gaélico e três gravados ao vivo, no festival Caixa Alfama, em setembro passado, e antecipa o próximo disco que se intitulará “Idílio”, e que deve sair no verão.

Os três primeiros temas – “Rosa da Noite” (José Carlos Ary dos Santos/Joaquim Luís Gomes), “Biografia do Fado” (Frederico de Brito) e o inédito “Peregrino” (Carlos Maria Trindade/Paulo Bragança) – são “uma espécie de autobiografia” do fadista.

O CD inclui ainda novas versões, gravadas no Caixa Alfama, de “Remar, Remar”, do repertório dos Xutos & Pontapés, “Soldado” (Francisco José Resende) e “Mistérios do Fado” (João Monge/Manuel Paulo), temas que Paulo Bragança afirma que “não são do repertório do fado, mas quem o canta é fadista e além do mais, está lá tudo nas suas letras sobre o fado". Por isso, "podiam ser fados”, garante.

O sétimo tema é do cancioneiro tradicional da Irlanda, país onde Paulo Bragança viveu, quando saiu de Portugal e se afastou das lides musicais. O tema intitula-se "Caoineadh Na Dtrí Mhuíre”, que significa “Lamento”, e retrata a descida de Cristo da Cruz, ajudado pelas mulheres.

“Ouvi este tema numa missa de Sexta-Feira da Paixão, em Dublin, e achei que estava ali o fado inteiro”, afirmou.

Em declarações à agência Lusa, o fadista disse que fazia questão de a parte celta estar presente neste EP. "Vivi lá [na Irlanda] muito tempo, e não podia deixar de trazer aquele fado que eles têm”.

Paulo Bragança recorda a herança celta que se encontra em Trás-os-Montes e na Beira Baixa.

Neste tema Paulo Bragança é acompanhado pelo grupo de oito adufeiras, Adufe & Alguidar.