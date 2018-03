O português Paulo Gonçalves (Honda) segurou hoje o quinto lugar na categoria de motos do Abu Dhabi Desert Challenge, do Mundial de todo o terreno, ao terminar na mesma posição a terceira etapa.

Ao fim dos 281,36 quilómetros da terceira etapa, Gonçalves segue em quinto lugar, com 26 segundos de vantagem sobre o sexto classificado, o norte-americano Ricky Brabec (Honda), e a quase 22 minutos de distância do novo líder, o britânico Sam Sunderland (KTM), que hoje ‘destronou’ o chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), anterior líder, agora quarto.

Nos carros, o checo Martin Prokop (Ford) segurou a liderança, tendo agora cerca de oito minutos de vantagem em relação ao polaco Jakub Przygonski (Mini).

O Abu Dhabi Desert Challenge, que funciona como etapa inaugural da Taça do Mundo de todo o terreno para as motos e a terceira ronda para carros, prossegue na quarta-feira com a quarta etapa, de 244,49 quilómetros cronometrados.