“Quando os partidos perdem o foco e a razão pela qual estão aqui perdem o apoio das pessoas. E temos na nossa história recente exemplos disso. Partidos que crescem, que conseguem grupos parlamentares, representações a vários níveis e que se perdem em conflitos internos, em lutas pelo poder. Essa não será a história do Livre”, considerou.

O deputado eleito nas legislativas de março pelo círculo de Setúbal falava no pavilhão municipal da Costa de Caparica, no 14.º Congresso que decorre até domingo para eleger os novos órgãos internos e aprovar o programa eleitoral para as eleições europeias de 09 de junho.

Numa intervenção fortemente aplaudida, o deputado, que falou enquanto membro do Grupo de Contacto (direção) cessante, lembrou que quando este órgão tomou posse, em 2022, o Livre tinha apenas um deputado, Rui Tavares, salientando o crescimento do partido em cerca de dois anos.

“Temos mostrado ao país como é possível fazer política de forma diferente. (…) A partir do parlamento o Livre vai continuar a ser uma força transformadora do país, pessoa a pessoa. Porque enquanto alguns chegaram ao parlamento e até agora as únicas pessoas que ajudaram foi a si próprios, a presença do Livre tem sido marcado por conquistas que realmente mudam a vida das pessoas”, salientou.

O deputado pediu que o partido se foque em “mudar a vida das pessoas” e não em conflitos internos – após um processo de primárias para as eleições europeias que recentemente gerou polémica, com a eleição do cabeça de lista, Francisco Paupério, entre outras divergências internas que o partido tem vivido.

“Estou certo que vamos sair deste congresso mais unidos do que nunca e preparados para todos estes desafios que temos que enfrentar”, rematou, lembrando as eleições regionais na Madeira em 26 de maio, e as europeias, a 09 junho.

Paulo Muacho arrancou a sua intervenção a dizer “bem-vindos à Eurovisão”, no dia em que se realiza a final deste concurso de música, e que tem sido marcado pela polémica participação de Israel, no contexto do conflito israelo-palestiniano.

“Estou a brincar, isso é mais logo. Mas aqui somos todos unânimes. Palestina livre e cessar-fogo já!”,apelou, num momento aplaudido pelos congressistas presentes de pé.