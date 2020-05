A acusação foi feita por Jerónimo de Sousa durante uma audição pública na sede do Centro Vitória, em Lisboa, para apresentar o plano de emergência do PCP para reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que prevê um aumento de dotações de 2.500 milhões de euros.

Com ironia, o líder comunista recordou que, no início do surto epidémico, viu-se “montes de gente, alguma dela insuspeita a aplaudir os profissionais de saúde”, e que nada fizeram e continuaram “com o aplauso”.

Mas quando, continuou, surgiu a “ideia do aumento dos trabalhadores da função pública, que é preciso reforço do SNS em financiamento no Orçamento do Estado, 'aqui del-rei', que isso é de mais, ‘vamos lá continuar com o aplauso e a não corresponder com os objetivos justos e pertinentes” dos trabalhadores, incluindo da saúde e dão sinais “de exaustão”.

Logo na abertura da sessão pública, com cerca de 30 pessoas, com distância entre eles, Jerónimo de Sousa começou por responsabilizar o PS e a direita pelo sistemático subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde nas últimas décadas e apresentou um plano de emergência.