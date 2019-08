O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

O empreendedor Pedro Moura, COO da Mapideia, aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos a sua prioridade seria garantir que no acesso às oportunidades de negócio importa sobretudo o valor que tem para se oferecer e não quem se conhece.

"Eu enquanto futuro primeiro-ministro preocupar-me-ia sobretudo com o aspecto informal da nossa economia. Em Portugal, infelizmente, a maior parte das transações comerciais são feitas por relação e não por valor, ou seja, interessa mais quem se conhece do que o valor do que se tem para oferecer. E isso traz algo que é cancerígeno a toda a economia portuguesa, nomeadamente às pessoas que querem começar um negócio, querem arriscar, porque sentem sempre que que há outras pessoas muito mais bem posicionadas para fazer negócio do que elas próprias, por mais valor que tenham. É fundamental para conseguir tornar Portugal um país mais competitivo e tentar dinamitar essa ponte que existe entre as pessoas que estão no poder, ou têm uma ligação ao poder, e dar uma hipótese às pessoas que têm alguma coisa nova para dar, para se trazer esse contributo para a economia"

O que acha desta ideia? Deixe a sua opinião nos comentários deste artigo. Desejamos uma discussão construtiva, por isso todos os comentários devem respeitar as regras de comunidade do SAPO24, que pode ler aqui.

Queremos também o seu contributo para pensar o país. As legislativas acontecem a 6 de outubro, mas a discussão sobre o país que queremos ter (e ser) nos próximos quatro anos começa muito antes da ida às urnas. É esse o debate que o SAPO 24 quer trazer — e contamos consigo.