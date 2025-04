Pedro Nuno Santos abriu esta manhã a sessão temática sobre “Democracia, Transparência e Direitos Fundamentais”, no âmbito do Manifesto Legislativas 2025, considerando que há “elementos que retiram confiança das pessoas nos políticos”.

“Aquilo que nós assistimos nos últimos meses foi uma forma de um governo, de um primeiro-ministro se relacionar com um país que já não é aceitável nos dias de hoje. Não tem a ver só com os casos das últimas semanas”, criticou o secretário-geral socialista, considerando que Luís Montenegro fugiu “sistematicamente do escrutínio da comunicação social”.

Segundo o líder do PS, não haverá “uma democracia saudável se os políticos acharem que podem fugir ao escrutínio”.

“Uma das nossas obrigações é estarmos sempre disponíveis para ser escrutinados e para dar todos os esclarecimentos, sempre que há dúvidas, sobre a conduta de qualquer titular de cargo político”, defendeu.

Na opinião de Pedro Nuno Santos, quando se iniciou a atual crise política “este afastamento e ausência de respostas” do primeiro-ministro aumentou.

“Um político não pode fugir nem evitar o escrutínio. Eu próprio já fui escrutinado”, defendeu.