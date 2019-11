"É sempre de liberdade que falamos quando falamos de Estado Social", vincou Pedro Nuno Santos, que falava em Coimbra, durante uma sessão de apresentação do programa do Governo aos militantes do PS, fechada à comunicação social, com exceção da intervenção inicial do próprio e do presidente da distrital do PS de Coimbra, Pedro Coimbra.

Nessa mesma intervenção, o ministro considerou que a direita portuguesa ganhou "a ideia de liberdade", de que é necessário diminuir o Estado Social e "reduzir impostos para libertar o indivíduo" e que uma forte presença do Estado apenas "asfixia as liberdades" dos cidadãos.

"Esta é precisamente a ideia que mais temos de disputar. Numa sociedade que não se organiza de forma comunitária, numa sociedade que se entrega a si própria, há uma esmagadora maioria da população que não é verdadeiramente livre", realçou.

Para o ministro, quando se fala do Serviço Nacional de Saúde ou de um sistema público de ensino é "de liberdade que se trata".