Há vozes que nos inspiram nos mais variados momentos. Os mais poderosos são aqueles em que vivemos as nossas paixões… por alguém, por uma causa ou mesmo por um clube desportivo.

Pedro Pernas, ator, cantor, locutor, encenador, é o terceiro convidado do podcast Voxy Club e um exemplo de como a voz nos ajuda a viver as nossas paixões: afinal, é ele quem interpreta o cântico que se ouve antes do início dos jogos do Sporting Clube de Portugal no Estádio José de Alvalade. Não é o seu clube? Não se preocupe. Esta não é uma entrevista sobre futebol, mas sim uma conversa que nos leva pelo teatro, pelos musicais e, acima de tudo, pela paixão de usar a voz para envolver os outros.

Pedro fala sobre as suas experiências e os desafios do teatro musical - o registo em que se sente em casa - e recorda a formação de uma banda na adolescência e a sua paixão pelo canto desde cedo. Ator versátil, cantor e locutor, a dobragem de animação é outra das suas atividades favoritas. O seu sonho é realizar um concerto com uma grande orquestra, interpretando clássicos da música portuguesa, e por isso mesmo encerra o episódio cantando um trecho de "Cavalo à Solta" (Ary dos Santos/Fernando Tordo).

Ouça este terceiro episódio do Voxy Club, um podcast da rede de podcasts da MadreMedia.

O Voxy Club é um podcast para falar de algo extraordinário: a voz como uma incrível experiência dos sentidos.

Aqui, Rosa Gonçalves, locutora e produtora de conteúdos, conversa com profissionais de diferentes áreas que têm um traço comum: uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. Locutores, narradores, atores, cantores, professores, oradores - quem são e o que pensam "os donos" das vozes que nos inspiram?

Siga o podcast Voxy Club no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts.