“Esta comissão surge devido a um conjunto de questões que são colocadas à população depois dos incêndios que ocorreram no Pinhal Interior”, explicou à agência Lusa Fernando Domingues, membro da comissão, referindo que os fogos de junho de 2017 “colocaram na ordem do dia um conjunto de problemas relacionados com a floresta, o mundo rural, o abandono das terras”.

Segundo Fernando Domingues, “a matéria combustível, o preço da venda do pinheiro bravo, a pequena agricultura e os seus custos de produção e escoamento dos produtos agrícolas” são outras das problemáticas.

A comissão foi constituída há cerca de duas semanas, sendo dez o número de pessoas que já subscreveram o respetivo manifesto, no qual constam as preocupações e o que se propõem fazer em torno da floresta e da pequena agricultura.

A área de atuação desta comissão são os concelhos do norte do distrito de Leiria: Ansião, Alvaiázere, Pombal, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.

A sessão de apresentação decorre na Copombal, em Pombal, às 21:00.

“Depois desta reunião e de outras vamos sensibilizar o poder político local e nacional, em face das necessidades e preocupações das pessoas”, declarou o elemento da comissão, adiantando que serão contactadas outras organizações e associações de produtores agrícolas e florestais.