A confirmar-se a existência de fraudes, afirmou ainda Pedro Marques, tal “não pode deslustrar e pôr em causa o esforço brutal de solidariedade dos portugueses e do Estado em mobilizar recursos e promover a reconstrução” das habitações das pessoas afetadas pelos incêndios ocorridos em Pedrógão Grande.

Para o Ministro do Planeamento, a confirmar-se que “as pessoas prestaram informações erróneas” e que praticaram fraudes “para beneficiar da solidariedade de todos os portugueses”, tratar-se-á de uma situação “de lamentar” e sobre a qual o ministro vai aguardar os resultados da investigação.

“Não tínhamos no Ministério [do Planeamento e das Infraestruturas] nenhuma queixa desta natureza”, afirmou hoje Pedro Marques, garantindo que se tivesse tido denúncias sobre alegadas fraudes na reconstrução de casas em Pedrógão Grande, “já tinham sido remetidas ao Ministério Público”.

A Visão refere também casos de pessoas que mudaram a morada fiscal após o incêndio de forma a conseguirem o apoio do Fundo Revita ou de outras instituições, como a Cáritas, SIC Esperança, Cruz Vermelha, La Caixa, Gulbenkian ou Misericórdias.

O incêndio, que deflagrou em junho de 2017 em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que alastrou a concelhos vizinhos, provocou 66 mortos e mais de 250 feridos, sete dos quais graves, e destruiu meio milhar de casas, 261 das quais habitações permanentes, e 50 empresas.

Criado pelo Governo para apoiar as populações e a revitalização das áreas afetadas pelos incêndios de junho de 2017, o fundo Revita recebeu o contributo de 61 entidades, com donativos em dinheiro, em bens e em prestação de serviços. Os donativos em dinheiro rondam os 4,4 milhões de euros, a que se juntam 2,5 milhões de euros disponibilizados pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, apurou o relatório do Fundo Revita.

De acordo com os últimos dados do Fundo Revita, estão já concluídos os trabalhos de reconstrução de 160 das 261 casas de primeira habitação afetadas pelos incêndios de junho de 2017, pelo que se encontram ainda em obras 101 habitações.