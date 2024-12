“As nossas equipas recuperaram vários corpos, incluindo crianças, e um grande número de feridos, depois de Israel ter atacado uma casa pertencente à família Al Madi e danificado casas vizinhas no Bloco C do campo de Nuseirat”, disse o porta-voz da Defesa Civil do enclave, Mahmud Basal, citado pelas agências.

De acordo com as autoridades de saúde de Gaza, cerca de 63 pessoas foram mortas ao longo do dia por ataques do exército, 35 das quais na área sitiada no norte da faixa, que inclui as cidades de Jabalia, Beit Lahia e Beit Hanoun.

Por outro lado, um outro ataque da artilharia israelita matou uma rapariga esta tarde numa das tendas de refugiados em Nuseirat.

O exército israelita não comentou o ataque, dizendo que precisa de ter as coordenadas do local atingido para obter informações sobre o mesmo, de acordo com as agências.

Na quarta-feira, um outro bombardeio em Nuseirat que atingiu o local em se realizava uma reunião de habitantes de Gaza, ao lado de um ponto de distribuição de alimentos, matou cinco pessoas, quatro delas crianças.

Em mais de um ano de ofensiva israelita contra o enclave, mais de 17.000 crianças perderam a vida, enquanto mais de 35.000 vivem sem um ou ambos os pais, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas.

A notícia da agência espanhola acrescenta que desde o início da guerra em Gaza, em 07 de outubro de 2023, com a resposta israelita aos ataques de militantes palestinianos no seu território, 44.612 palestinianos foram mortos e outros 105.834 ficaram feridos nos bombardeamentos a toda a hora e incursões terrestres do exército, de acordo com a última contagem diária dos serviço de saúde de Gaza.

As autoridades também advertem que cerca de 11.000 corpos ainda estão nos escombros ao longo da faixa de Gaza ou caídos na estrada, sem que as equipas de resgate ainda tenham conseguido ter acesso a eles.

No norte do enclave, as equipas da defesa civil encarregadas deste trabalho estão impossibilitadas de trabalhar há mais de 60 dias, devido ao cerco a que Israel está a sujeitar a área.