No passado domingo, pelo menos, 25 crianças morreram e outras ficaram feridas num acidente de autocarro na Nigéria, quando estavam a ser transportadas para celebrar o nascimento do profeta Maomé na zona norte do país.

Segundo a AFP, o acidente ocorreu no estado de Kaduna, quando o motorista do autocarro que transportava jovens sufis da ordem Tijjaniya perdeu o controlo e colidiu com um camião, disse Kabiru Nadabo, chefe da agência de segurança viária em Kaduna.

“O autocarro estava lotado com 63 crianças e o motorista conduzia a alta velocidade quando perdeu o controlo e colidiu com um camião articulado”, explicou.

“Quinze delas morreram instantaneamente, enquanto 48 feridas foram enviadas para vários hospitais. Outras dez morreram no dia seguinte, o que eleva o número de mortos para 25”, acrescentou.

As crianças faziam a ligação entre a aldeia de Kwandare e a cidade vizinha de Saminaka para um evento chamado "Mawlid Nabaoui".