Um incêndio num autocarro escolar terá provocado, pelo menos, a morte de 25 pessoas, entre elas alunos e professores, nos arredores de Banguecoque, na Tailândia, avança o The Guardian.

Segundo o ministro dos Transportes tailandês, Suriya Jungrungreangkit, ainda não se sabe ao certo o número de mortes, uma vez que as possíveis vítimas mortais estão desaparecidas.

“Os dados iniciais davam conta de que havia 44 (pessoas) a bordo, 38 alunos e seis professores. Até onde sabemos, três professores e 16 alunos saíram do veículo”, disse em declarações aos jornalistas. “Sobre aqueles que estão desaparecidos, ainda não temos certeza”, acrescentou.

O incidente ocorreu após o rebentamento de um pneu do veículo, que transportava 44 estudantes e professores da província de Uthai Thani numa visita escolar, fazer com que o autocarro batesse contra barreira de proteção na estrada.

De acordo com os meios de socorro, o veículo estava a funcionar com gás comprimido e o choque inflamou os tanques de combustível, fazendo deflagrar as chamas.

A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, já ofereceu as condolências às famílias das vítimas.