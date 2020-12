"Não descartamos a possibilidade de encontrar mais", disse à AFP o serviço de imprensa da Agência Federal russa da Pesca no Norte do Cáucaso, que explica que os restos dos animais foram encontrados entre 6 e 10 de dezembro.

Segundo a fonte, estão a ser realizadas avaliações para determinar a causa da morte dos animais. Uma equipa de especialistas de Moscovo chegou para participar nas investigações.

A morte das focas pode estar relacionada com "diferentes causas externas" ou com "uma doença infecciosa", acrescentaram as autoridades.

Estas descobertas foram feitas ao longo de mais de 100 km de várias praias de Makhatchkala, capital do Dagestão, no litoral de municípios vizinhos e até à cidade de Derbent, muito mais a sul.

Imagens publicadas pela agência pesqueira russa mostram vários animais mortos.

O mar Cáspio, o maior mar fechado do mundo, faz fronteira com cinco países: Rússia, Irão, Cazaquistão, Turcomenistão e Azerbaijão.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Cáspio "sofre uma enorme carga de poluição pela extração e refinamento de petróleo, os campos de petróleo em alto-mar, os resíduos radiativos de centrais nucleares e grandes volumes de águas residuais sem tratar".

Além da poluição industrial, a sua flora e fauna, únicas no mundo, também sofrem com a diminuição do nível do mar provocada pelas mudanças climáticas.