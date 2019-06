O ataque aéreo aconteceu depois da meia-noite de sábado (hora local), disse à agência de notícias Efe o porta-voz do Ministério da Defesa, Fawad Aman.

Entre os cerca de cinquenta rebeldes estavam nove comandantes locais dos talibãs, acrescentou.

Este episódio violento aconteceu depois de oito funcionários eleitorais terem morrido, no sábado à noite, num ataque à bomba na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, segundo as autoridades locais, que atribuíram a autoria do atentado aos talibãs.

Os funcionários estavam no distrito de Maruf a realizar o recenseamento eleitoral quando ocorreu o ataque.

Além dos oito funcionários também morreram, pelo menos, quatro agentes de segurança afegãos.