O presidente da Toscana, Eugenio Giani, comunicou a morte de duas pessoas no município de Montemurlo e outra em Rosignano.

“Nunca registámos tanta chuva em tão poucos minutos”, publicou Giani na rede social X.

De acordo com as previsões dos serviços italianos de proteção civil, a tempestade vai deslocar-se do norte, que se encontra em alerta vermelho, para o sul do país, que até agora tem estado em alerta amarelo e laranja, dependendo do município.

As quedas de árvores provocadas por violentas rajadas de vento são a causa da maioria das mortes na Europa Ocidental, que sentiu perturbações significativas na quinta-feira, com portos fechados e voos cancelados.

Pelo menos duas pessoas morreram na Bélgica, incluindo uma criança de 5 anos, duas em França, uma no centro de Madrid, uma na Alemanha e uma nos Países Baixos.

Portugal continental sentiu também os efeitos da depressão Ciarán, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O instituto colocou sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima forte entre quinta-feira e hoje.