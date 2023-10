O responsável disse que durante a última noite registaram-se 71 bombardeamentos que atingiram zonas residenciais, além de infraestruturas sanitárias e estabelecimentos comerciais.

Prokudin indicou ainda que “entre os feridos há menores de idade” e sublinhou que os ataques concentraram-se em zonas densamente habitadas, sobretudo do distrito de Berislav, em Kherson, a norte da província anexada da Crimeia.

As declarações do governador da região do leste da Ucrânia foram difundidas através da rede social Telegram.

Apesar das forças ucranianas terem feito recuar o Exército russo no ano passado, os militares de Moscovo mantêm os bombardeamentos contra Kherson e arredores.