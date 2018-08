Um pequeno avião caiu hoje numa floresta na Suíça matando várias pessoas, segundo fonte policial.

A aeronave ardeu e ainda não é possível determinar o número exato de mortos assim como a sua identidade.

De acordo com a polícia do cantão de Nidwalden, a aeronave caiu perto da cidade de Hergiswil, tendo sido enviado um helicóptero para extinguir o incêndio provocado pela queda do avião antes de os operacionais de resgate chegarem ao local.