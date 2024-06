Trata-se de uma resposta antecipada às tarifas impostas por Bruxelas aos veículos elétricos chineses e que pode afetar em particular a Espanha, o maior exportador do bloco europeu de carne de porco para a República Popular da China.

Alguns analistas consultados pela agência EFE já tinham indicado que Pequim pretendia concentrar a retaliação contra as tarifas nos países que defendem a medida.

De acordo com o portal Comercio, citado pela EFE, a petição para investigar as importações europeias de carne de porco para a República Popular da China foi apresentada a 06 de junho pela China Livestock Association.

O processo vai incidir sobre os produtos importados em 2023 e nos danos que estas compras causaram entre 2020 e 2023.

Da mesma forma, vai analisar produtos como carne de porco bem como gordura e derivados de porco, refere o comunicado da República Popular da China, referindo que a investigação vai começar hoje devendo prolongar-se durante um ano, com opção de prorrogação por mais seis meses “em circunstâncias especiais”.

‘Dumping’ corresponde à prática desleal mais comum nas relações de comércio internacionai, consistindo na exportação para países terceiros de um determinado produto a um preço inferior ao praticado no mercado doméstico e, muitas vezes, inferior ao preço de custo do próprio produto, com o intuito de conquistar quota de mercado no país de destino.