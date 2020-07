Pelo menos cem mil pessoal foram enviadas para as zona afetadas com o objetivo de conter o fluxo das águas, sobretudo na província de Jiangxi (centro) - nomeadamente militares, socorristas e grupos de cidadãos, de acordo com a imprensa oficial.

A maior parte dos efetivos encontram-se destacados nas margens do lago Poyang, o maior do país, onde vários diques cederam à força das águas.

Na cidade de Jiujiang, onde o lago comunica com o rio Yangtzé, os soldados munidos de coletes salva-vidas tentam reforçar os diques com a ajuda de sacos de areia, segundo imagens exibidas pela televisão estatal, CCTV.

As margens do terceiro maior rio do mundo estão a registar este ano valores máximos, disse o vice-ministro das Situações de Emergência, Zheng Guoguang.