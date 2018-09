O Presidente chinês, Xi Jinping, disse na quarta-feira que a China quer continuar a trabalhar com a Guiné-Bissau e aumentar a cooperação nos setores agrícola e da saúde, noticia hoje a Xinhua.

Segundo a agência oficial chinesa, Xi Jinping falava aos jornalistas depois de um encontro com o seu homólogo guineense, José Mário Vaz, que regressa na madrugada de sexta-feira a Bissau.

O Presidente chinês disse que vai continuar a trabalhar com a Guiné-Bissau através do Fórum de Cooperação China-África e do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa com o “objetivo de traduzir a amizade em mais resultados de cooperação”.

“A China aprecia a posição firme da Guiné-Bissau sobre a política de Uma Só China, apoia o país na exploração de um caminho de desenvolvimento de acordo com as condições nacionais e respeita a opção independente de seu povo”, disse Xi Jinping, citado pela Xinhua.

Sem referir-se diretamente à situação política interna do país, o Presidente chinês disse que o seu país está satisfeito com os recentes progressos positivos na situação da Guiné-Bissau.

No final do encontro, os dois líderes assistiram à assinatura de documentos de cooperação bilateral.

O presidente guineense deslocou-se a Pequim para participar na terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África, que decorreu na segunda e terça-feira, na capital chinesa.