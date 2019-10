Com uma esperança média de vida de 25 anos em estado selvagem, estes macacos podem chegar a ter até 60 centímetros de altura e pesar quase oito quilos, escreve a revista norte-americana. Constituindo-se em haréns — grupos de animais compostos por um ou dois machos, várias fêmeas e outras tantas crias —, são uma espécie social onde a responsabilidade do cuidado dos novos elementos do grupo é partilhada.

"Tem sido muito interessante ver as fêmeas do grupo a interagir e a cuidar do bebé. Elas claramente gostam muito dele e passam-no entre si ao longo do dia", explicou Marshall.

Contudo, esta é uma espécie cuja população tem estado em declínio nas últimas três décadas, pelo que enfrenta um elevado risco de extinção. Apenas encontrada nas florestas tropicais a sul da província de Guangxi na China, no norte do Vietname e na zona central do Laos, o facto de viver exclusivamente em árvores tem feito desta espécie uma das mais afetadas pelo desflorestamento. Para além disso, estes macacos também são procurados por caçadores furtivos, já que algumas das suas partes do corpo são usadas para medicinas tradicionais da região.

"Com apenas 3000 espécimes a restar em estado selvagem, estes animais estão em perigo. O nascimento deste macho em Taronga é uma ótima notícia para a espécie. Temos muita sorte em ter tido neste nascimento no jardim zoológico neste mês, é um embaixador incrível para a espécie", concluiu Jane Marshall.