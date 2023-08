O homem, de 35 anos e nacionalidade indonésia, estava a bordo da embarcação de pesca “Vila do Infante”.

Em comunicado, a Marinha revela hoje que o homem "se encontrava com uma abundante perda de sangue" e teve de ser resgatado de helicóptero "a cerca de 90 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 167 quilómetros, a oeste de Vila do Conde", no distrito do Porto.

"A embarcação de pesca efetuou um pedido de auxílio, pelas 19:32 [de quarta-feira], por chamada telefónica, relatando que havia um tripulante a bordo que tinha sido mordido por um tubarão-azul e que se encontrava com uma abundante perda de sangue. De imediato foi informado o CODUMAR que efetuou a avaliação do estado da vítima, considerando a situação como um resgate médico urgente”, lê-se no comunicado publicado hoje no ‘site’ da Marinha Portuguesa.

De acordo com a Marinha, “tratando-se de um resgate médico urgente, foi empenhada a aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa para efetuar o resgate e o transporte até ao Aeroporto de Sá Carneiro, tendo aterrado no mesmo pelas 23:29”.

À Lusa, fonte do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) indicou que o pescador está no Serviço de Medicina Intensiva “em estado considerado estável”.