Já está disponível o agendamento da vacinação contra a covid-19 no portal da Direcção-Geral da Saúde para pessoas que tenham 60 anos ou mais. A possibilidade de autoagendamento estava prevista apenas para a próxima semana, mas acabou por ficar disponível este domingo.

À Lusa, o responsável da 'task force' revelou que houve pessoas acima dos 60 anos que já conseguiram uma marcação para quinta-feira, uma vez que serão vacinados em centros onde há menos procura.

Em notícia avançada pelo Público, no último sábado, fonte da ‘task force’ explicava que em alguns locais do país, devido à dificuldade de certos centros de saúde em “encontrar pessoas com mais de 60 anos”, várias pessoas do grupo etário abaixo dessa idade tinham começado a ser convocadas para a vacinação. No entanto, com o aumento do ritmo da administração de vacinas, as pessoas a partir dos 60 anos poderiam passar a inscrever-se no portal para auto-agendamento.

O grupo responsável pela coordenação do plano de vacinação salientou anteriormente, em declarações à Lusa, o papel do sistema de autoagendamento através da Internet no aumento do ritmo de vacinação para atingir o objetivo de administração das 100 mil doses diárias, uma meta que estava tambéem prevista para a próxima semana, mas que foi antecipada e alcançada na última quinta-feira. Desta forma, o país ficará mais perto de atingir o objetivo de ter todas as pessoas com mais de 60 anos vacinadas até ao final de maio, dando por concluída a vacinação do intervalo etário que representou 96% das mortes por covid-19.

O portal destinado ao auto agendamento para a vacinação começou a funcionar a 23 de abril, tendo registado, até ao início da semana passada, cerca de 206 mil inscrições para a toma da vacina contra a covid-19.