O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 anunciou hoje um aumento de 10% na capacidade vacinal para permitir vacinar as pessoas acima dos 50 anos antes do final do ano.

Carlos Penha Gonçalves, que falava durante a reunião de peritos que hoje decorreu no Infarmed para fazer um balanço da situação epidemiológica relativamente à covid-19, disse que a estrutura montada está com uma capacidade de 290 mil vacinas por semana e que o aumento desta capacidade pode ser feito sem alterar o dispositivo atual. "Este aumento de 10% da capacidade vacinal pode ser feito sem alteração do dispositivo, permitindo vacinar as pessoas acima 50 anos antes do fim do ano", afirmou. O responsável informou que estão a funcionar 395 pontos de vacinação no país, 322 pontos em estruturas de saúde, 65 pontos em estruturas municipais e oito em estruturas de outras entidades, sublinhando que "44% da capacidade vacinal está nas estruturas municipais". Carlos Penha Gonçalves disse ainda que, comparativamente ao ano de 2021, o ritmo de vacinação está este ano mais avançado e que se deverá chegar aos 1.850.000 vacinados com um mês de avanço. Segundo os números que apresentou, que reportam a 10 de novembro, já foram vacinados com a 'dose de outono' da vacina contra a covid-19 1.863.885 pessoas. Quanto à vacina da gripe, foi administrada a 1.890.476 pessoas. Do total de pessoas com a 'dose de outono' da vacina contra a covid.19, 260 mil pertenciam aos grupos prioritários, mais de 171 mil tinham comorbilidades e mais de 5.500 tinham prescrição médica para tal. No que se refere à gripe, do total de vacinados, quase 240 mil pertenciam aos grupos prioritários, mais de 166 mil tinham comorbilidades e 8.657 eram portadores de prescrição médica. Dentro de duas semanas deverão ser atingidos os dois milhões de vacinados. Penha Gonçalves destacou a participação das farmácias na vacinação contra a gripe, revelando que do total de vacinas administradas, mais de 194 mil foram nas farmácias. Disse ainda que a vacinação (covid-19 e gripe) nos estabelecimentos prisionais está concluída e que faltam três núcleos de intervenção nos sem abrigo.