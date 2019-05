“Os que estão no poder, conhece-os, estão a tratar de manipular as eleições”, alegou Chakwera, que nas eleições de 2014 também ficou em segundo lugar, com menos 450 mil votos do que Mutharika.

Em terceiro lugar ficou Saulos Chilima, de 46 anos, líder do Movimento Unido de Transformação (UTM), com 20,24 % do apoio do eleitorado.

Mutharika venceu as eleições muito embora o seu primeiro mandato tenha ficado marcado por escândalos de corrupção. A seu favor terá jogado o impulso na construção de infraestruturas do país e a promessa de avançar mais nesse campo.

O Maláui conquistou a independência do Reino Unido em 1964. Foi governado durante décadas pelo ditador Hastings Kamuzu Banda (1964-1994) como um Estado de partido único até às primeiras eleições multipartidárias de 1994.