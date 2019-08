O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

O CEO da Hovione Capital, Peter Villax, aceitou o desafio do SAPO24 e juntou-se ao Plenário. Se fosse primeiro-ministro nos próximos quatro anos a sua prioridade seria o aumento da produtividade.

"Eu se fosse primeiro-ministro e se tivesse quatro anos para governar fazia tanta coisa que um minuto não chega par contar, portanto vou-me concentrar só numa medida: que é o aumento da produtividade das empresas portuguesas. Nós achamos que produtividade é sobretudo um assunto de trabalhadores — que têm de trabalhar mais horas —, ora o trabalhador português já trabalha o maior numero de horas em toda a Europa. Nós temos de ver o que podemos fazer em termos de gestão, de melhoria de produto, de inovação, design, melhores túnicas de marketing e vendas para aumentar o valor dos produtos e serviços que vendemos. É assim que nós vamos aumentar a produtividade das nossas empresas."

