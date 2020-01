Os Verdes alertaram ainda “as populações e a Associação Montalegre com Vida para esta situação”, advertindo para “o facto de a empresa não poder intervir nos terrenos sem prévio acordo dos seus proprietários" e comprometeram-se a, por via parlamentar, exigirem "conhecer os pareceres dados pelas entidades consultadas”.

Para o PEV, “esta possibilidade aberta pelo contrato de exploração, à revelia de qualquer acordo com as populações, é demonstrativa da pouca transparência e do tortuoso caminho deste processo”.

O contrato de concessão de exploração de lítio no concelho de Montalegre foi assinado em março entre o Governo e a Lusorecursos Portugal Lithium e tem estado envolto em polémica.

O Estudo de Impacto Ambiental (EAI) elaborado pela Lusorecursos foi entregue na segunda-feira à APA, será avaliado por uma comissão composta por várias entidades e, posteriormente, sujeito a uma consulta pública.

Fonte da empresa disse hoje à agência Lusa que a exploração da mina de lítio em Morgade, no concelho de Montalegre, vai ser mista, efetuando-se primeiro a céu aberto, até à cota de cerca de 920 metros, e passando depois para túnel.

Para além da exploração mineira, o projeto em Morgade (mina do Romano/Sepeda) inclui ainda a construção de uma refinaria nesta localidade do concelho de Montalegre, no distrito de Vila Real.

A população, nomeadamente das aldeias de Morgade, Rebordelo e Carvalhais, no concelho de Montalegre, opõe-se ao projeto, elencando preocupações ao nível da dimensão da mina e consequências ambientais, na saúde e na agricultura.

Em novembro, a Associação Montalegre com Vida interpôs uma ação administrativa com vista à anulação do contrato de concessão para a exploração de lítio assinado entre a DGEG e a Lusorecursos Portugal Lithium.