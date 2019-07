Esta alerta de Lucília Gago surgiu durante a sua audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre as alterações legislativas na área dos crimes de perseguição e violência doméstica (requerimentos do PSD) e sobre a adequação do regime de proteção de crianças e jovens em vigor ou a eventual necessidade do seu aprimoramento legislativo (requerimento do PS).

Segundo a PGR, "só com uma adequação dos meios humanos - magistrados do MP, técnicos forenses, órgãos de polícia criminal, funcionários judiciais e toda uma panóplia de profissionais - é que se conseguirá a almejada melhoria".

Por outro lado - acrescentou - é também preciso haver "espaços para atendimento e inquirição das vítimas", por forma a "dar uma resposta adequada" ao fenómeno criminal em causa.

Lucília Gago admitiu ainda ser necessário propiciar uma "melhor interlocução da família e da criança com a investigação criminal", observando que se deve "inscrever a criança como a verdadeira vítima" nos casos em que assiste e está exposta à violência entre progenitores.

Também a conjugação de esforços e de compromissos de várias entidades e organizações foi considerado importante para enfrentar o problema da violência doméstica e suas consequências na criança, apontando a danosidade e as sequelas que uma vivência desse tipo deixa no crescimento e formação da mesma, levando por vezes a replicar, em idade adulta, o modelo comportamental do agressor.

Lucília Gago considerou que o atual quadro legislativo é adequado e tem potencialidades que podem ser exploradas, observando que, presentemente, num cenário em que a criança assiste a um comportamento de agressão física de um progenitor ao outro, a norma já prevê que o agressor está a cometer dois ilícitos penais (agravados) por uma única ação.

Assim, relativamente ao cônjuge agredido, a primeira agravação resulta do facto de a agressão ser praticada na presença do menor. Por outro lado, no mesmo ato, ao ocorrer uma violência de cariz psicológico de que a vítima é menor, devido à vulnerabilidade da vítima por causa da idade, o ilícito é também aqui agravado.