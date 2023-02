O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, afirmou hoje que irá "com gosto" ao parlamento dar esclarecimentos sobre a privatização da TAP, mas apontou descaramento ao PS por colocar as culpas no executivo de Pedro Passos Coelho.

O Grupo Parlamentar do PS anunciou hoje que vai chamar ao parlamento o antigo secretário de Estado e atual vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, e a ex-governante, Isabel Castelo Branco, sobre o processo de privatização da TAP. "Mal posso esperar! O descaramento… Quase dez anos depois e a culpa ainda é de Passos Coelho. Com gosto lá estarei para esclarecer tudo", escreveu Pinto Luz, na rede social Twitter. O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, rejeitou que este pedido de audições possa ser encarado como um "ajuste de contas" com o PSD. "Não fazemos ajustes de contas. Em política os ajustes de contas não são bem-vindos, mas é evidente que não somos cegos, não somos surdos, e aquilo que tem acontecido nas últimas semanas é que há factos não conhecidos que têm vindo a lume e que não nos podem deixar indiferentes", respondeu. No XX Governo Constitucional (PSD/CDS), liderado por Pedro Passos Coelho, Miguel Pinto Luz foi secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações e Isabel Castelo Branco era secretária de Estado do Tesouro. Há cerca de duas semanas, o jornal ECO noticiou que a privatização da TAP, em 2015, terá sido ganha pelo ex-acionista David Neeleman com dinheiro da própria companhia aérea. Esta quarta-feira, os deputados aprovaram, na Comissão de Economia, o requerimento do PS para ouvir no parlamento o ex-ministro da Economia, António Pires de Lima, e o antigo secretário de Estado, Sérgio Monteiro, sobre a privatização da TAP, em 2015. Na semana passada, também o PSD admitiu chamar ao parlamento os principais responsáveis pela reversão da privatização da TAP, durante o Governo PS, o ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques e Diogo Lacerda Machado.