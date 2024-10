"Depois do anúncio da capa do novo livro de Jorge Nuno Pinto da Costa, no domingo à noite, pela TVI, começaram a circular, esta segunda-feira, em vários órgãos de comunicação social, excertos de uma obra – 'Azul até ao Fim' – que ainda não foi publicada nem distribuída pela editora, que a publicará a 28 de outubro", refere a Contraponto em comunicado.

"Estando todos os exemplares ainda em ambiente controlado – gráfica, armazém e distribuidora –, a editora encontra-se em processo de apresentação de queixas-crime e uma investigação está já em marcha para tentar descortinar a origem da pirataria", pode ainda ler-se.

O conteúdo partilhado nas redes sociais mostra a página onde o ex-presidente do FC Porto fala das pessoas que quer e não quer ter no seu funeral.

O livro 'Azul até ao Fim' chega às livrarias no dia 28 de outubro. A apresentação acontece na véspera, num evento aberto ao público, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, às 16h00.

"A entrada é gratuita e limitada a 1200 pessoas. As portas do Centro de Congressos da Alfândega do Porto abrirão às 14h00", explica a editora no convite.

A Contraponto Editores é uma chancela do Grupo BetrandCírculo e já publicou outras três obras de Jorge Nuno Pinto da Costa.