Em comunicado, a PJ indica que os factos ocorreram no decurso do mês de maio de 2023, num parque, localizado em Vimioso, no distrito de Bragança, sendo vítima uma criança de 7 anos.

O detido, de 36 anos de idade, empregado fabril, presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima e proibição de frequência do Parque Municipal de Vimioso.