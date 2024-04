Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram na via pública, quando o arguido alegadamente investiu na direção de um homem de 84 anos, empurrando-o e projetando-o contra o solo, provocando-lhe ferimentos que determinaram a sua morte.

A Lusa contactou fonte do comando distrital da Guarda Nacional Republicana (GNR), que confirmou que foram acionados nesse dia para uma alegada agressão num estabelecimento comercial, um café, na localidade de Rebordelo. Quando os militares chegaram, a vítima estava a ser assistida pela equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR avançou ainda que o suspeito já não se encontrava no local, mas que foi identificado pelas autoridades pouco depois. No dia seguinte, a guarda entrou em contacto com o hospital de Bragança, para onde o idoso foi transportado, sendo possível apurar que se encontrava em estado grave.

O idoso acabou por morrer, sem que tenha sido possível apurar até ao momento a data em concreto. A investigação passou para a alçada da PJ.

O detido, suspeito de um crime de homicídio, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.