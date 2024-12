A Polícia Judiciária deteve cinco pessoas por suspeitas de tráfico de droga, que chegaram a Lisboa com 140 mil doses individuais de cocaína escondida dentro do organismo, dissimulada na bagagem ou à volta do corpo.

Material apreendido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao tráfico de Estupefacientes, procedeu, nos últimos dias, à apreensão de cerca de cerca de 4,2 toneladas de cocaína com origem na América Latina. A droga em causa, que apresenta um elevado grau de pureza, foi transportada até Portugal por via marítima dissimulada num carregamento de fruta em paletes, mais concretamente de bananas, que entrou em território nacional, através do Porto de Setúbal, nas instalações da Polícia Judiciária em Lisboa, 02 de maio de 2023. FILIPE AMORIM/LUSA Lusa