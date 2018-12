"Temos apoio muito firme e concreto da tutela para a Unidade de Vila Real alcançar, num futuro próximo, o patamar de um Departamento de Investigação Criminal, com afetação de mais gente e com mais instalações, o que passa pela recuperação de casas de função do Estado”, disse Luís Neves, que falava aos jornalistas no Porto após empossar o novo diretor da PJ/Norte, Norberto Martins.

“Toda a área do Nordeste merece o nossos apoio e atenção”, afirmou o diretor nacional da PJ, que se referiu também a um projeto para dotar o Departamento de Investigação Criminal de Braga com novas instalações.

Em Braga, a PJ está “há muitos anos em instalações que não são dignas”, pelo que “já elencamos um terreno, que é fantástico”, para novo edifício, afirmou.

“A PJ é uma instituição una e indivisível e temos de procurar dar condições de trabalho a toda a nossa gente”, sublinhou, referindo ainda intenções de melhorar as instalações daquela polícia em Faro, Setúbal ou Portimão.