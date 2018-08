Um homem conduziu hoje de manhã um Ford Fiesta prateado contra as barreiras de segurança localizadas em frente ao Parlamento britânico, no Palácio de Westminster, em Londres, atropelando peões e ciclistas pelo caminho.

O condutor do automóvel foi detido no local. Três pessoas ficaram feridas no ataque, mas nenhuma corre risco de vida.

No âmbito da investigação deste caso, a polícia informou hoje à tarde, num comunicado, que estão a decorrer buscas em duas habitações em Birmingham e em outra casa em Nottingham.

Na mesma nota informativa, as autoridades confirmaram que o suspeito detido é um cidadão britânico de 29 anos e que o indivíduo está a ser interrogado numa esquadra de polícia na zona sul de Londres.