Um hospital britânico anunciou neste sábado estar a realizar um exame médico a um polícia britânico, a pedido do mesmo, para detectar uma possível exposição ao agente nervoso Novichok, depois do envenenamento com a substância de um casal no sudoeste da Inglaterra na semana passada.

O polícia "pediu uma avaliação médica em relação ao incidente de Amesbury" e está a ser transferido para a cidade de Salisbury para se submeter a "exames especializados", indicou o hospital de Salisbury num comunicado. O texto diz que o risco para o público em geral é baixo. O escritório local da polícia informou que os exames feitos a um de seus membros são "por precaução". Esta semana, um homem de 45 anos e uma mulher de 44, encontrados inconscientes numa residência de Amesbury, foram hospitalizados em estado crítico após terem sido expostos ao agente nervoso por manipular um objeto contaminado com Novichok em Salisbury no fim de semana passado, segundo a polícia britânica. O mesmo agente nervoso deixou à beira da morte há quatro meses o ex-agente duplo russo, Serguei Skripal, e sua filha, Yulia. Ele reside em Salisbury, não muito longe de Amesbury.