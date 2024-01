"Acreditamos que prendemos todos os suspeitos neste caso", disse o sargento da divisão de homicídios Michael Warwick esta segunda-feira.

Os cinco suspeitos, homens com entre 24 e 34 anos, estão sob custódia e sem direito a fiança. Os corpos, todos com ferimentos de bala e quatro deles com queimaduras graves, foram descobertos pelas autoridades numa estrada empoeirada a cerca de 80 quilómetros de Los Angeles.

Os agentes receberam em 23 de janeiro uma chamada de uma suposta vítima de um tiroteio que não conseguiu dar a sua localização. O telefonema foi rastreado, levando os investigadores a uma área desértica remota, na comunidade de El Mirage.

Naquela noite, os agentes da polícia encontraram cinco corpos, rodeados por várias cápsulas de balas. O sexto corpo foi encontrado na manhã seguinte pelos detetives quando faziam uma nova verificação do local.

As identidades de quatro das vítimas foram reveladas: todos homens com entre 22 e 45 anos. O motivo, segundo as suspeitas das autoridades, terá sido uma disputa por tráfico de cannabis.

Shannon Dicus, xerife de San Bernardino, explicou que na área onde os corpos foram encontrados prolifera o cultivo ilegal desta droga. "Acreditamos que muitas dessas coisas que estão a acontecer talvez estejam relacionadas com algo muito maior", disse Dicus. "Não posso afirmar, mas sem dúvida parece que tem muito do 'modus operandi' dos casos de cartéis".

Regiões do sul de Califórnia são cenário de confrontos entre gangues, com alguns grupos ligados a cartéis mexicanos a lutar pelo controlo para expandir o lucrativo mercado das drogas deste lado da fronteira.

Oito armas de fogo foram apreendidas durante as prisões. As autoridades querem agora descobrir, através de exames de balística, se foram utilizadas na cena do crime.