A polícia norueguesa informou este domingo, 2 de setembro, que está a investigar o desaparecimento de um sócio do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, Arjen Kamphuis, um especialista em segurança cibernética visto pela última vez em agosto no norte da Noruega.

"Abrimos uma investigação", informou à AFP um porta-voz da polícia, Tommy Bech, acrescentando que as autoridades não sabem onde o cidadão holandês poderá estar. A polícia "recusa-se a especular sobre o que poderá ter acontecido com ele", disse o porta-voz. O WikiLeaks relatou este sábado no Twitter o "estranho desaparecimento" de Kamphuis, afirmando que foi visto pela última vez em 20 de agosto a deixar o seu hotel em Bodo, no norte da Noruega. De acordo com o WikiLeaks, Kamphuis tinha uma passagem de avião para 22 de agosto de Trondheim, a mais de 700 quilómetros ao sul de Bodo. Assange, um australiano de 47 anos, está refugiado desde 2012 na embaixada do Equador em Londres para escapar da justiça americana, que quer julgá-lo pela publicação pelo WikliLeaks em 2010 de documentos militares e correspondência diplomática.